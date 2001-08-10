Гастрономический марафон "Пельмень и его друзья" стартовал в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице стартовал гастрономический марафон «Пельмень и его друзья», в рамках которого гурманам предложат попробовать разновидности пельменей национальных кухонь мира в авторской интерпретации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году необычными вкусовыми сочетаниями и интересной подачей горожан будут удивлять в 12 кафе, барах и ресторанах. С полным перечнем участников гастромарафона, их адресами и меню можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей.
В этом году фиксированная цена фестивального сета составляет 750 рублей. Отметим, помимо основной позиции - «пельменей», в состав сетов в разных заведениях общественного питания могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.
Так, например, в кафе «Сохо» гурманы смогут отведать нежнейшие равиоли с начинкой из краба. Итальянские пельмени обволакивает насыщенный томатный соус, который гармонично на контрасте сочетается со сливочным, но пикантным вкусом мусса-пармезан. Блюдо дополняет ароматное трюфельное масло и листики базилика.
Аперитивом к равиоли станет согревающий сырный суп, где пюрированные со сливками картофель, лук, морковь, чеснок и зелень помогают раскрыть всю полноту этого осенне-зимнего блюда.
На десерт - оригинальная вариация известного пирожного «Картошка». Однако в «Сохо» любимое лакомство из детства делается из аппетитного бисквита с крем-чиз. Подается в «шубке» из ароматного какао.
Отметим, подаче фестивального сета шеф-повар кафе «Сохо» Павел Иванов уделил особое внимание.
- Разумеется, отменный вкус блюда - это основной критерий. Но не менее важна и визуальная часть. Поэтому мы немного поэкспериментировали с подачей, постарались создать на тарелке уютную осеннюю атмосферу, - отметил Павел Иванов.
Напомним, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» продлится до 11 декабря. Традиционно он является одним из мероприятий, предшествующих уже полюбившемуся южносахалинцам зимнему празднику - Дню пельменя, который состоится в декабре.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
16:45 17 Ноября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
17:29 17 Ноября С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?