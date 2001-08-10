Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице стартовал гастрономический марафон «Пельмень и его друзья», в рамках которого гурманам предложат попробовать разновидности пельменей национальных кухонь мира в авторской интерпретации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году необычными вкусовыми сочетаниями и интересной подачей горожан будут удивлять в 12 кафе, барах и ресторанах. С полным перечнем участников гастромарафона, их адресами и меню можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей.

В этом году фиксированная цена фестивального сета составляет 750 рублей. Отметим, помимо основной позиции - «пельменей», в состав сетов в разных заведениях общественного питания могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.

Так, например, в кафе «Сохо» гурманы смогут отведать нежнейшие равиоли с начинкой из краба. Итальянские пельмени обволакивает насыщенный томатный соус, который гармонично на контрасте сочетается со сливочным, но пикантным вкусом мусса-пармезан. Блюдо дополняет ароматное трюфельное масло и листики базилика.

Аперитивом к равиоли станет согревающий сырный суп, где пюрированные со сливками картофель, лук, морковь, чеснок и зелень помогают раскрыть всю полноту этого осенне-зимнего блюда.

На десерт - оригинальная вариация известного пирожного «Картошка». Однако в «Сохо» любимое лакомство из детства делается из аппетитного бисквита с крем-чиз. Подается в «шубке» из ароматного какао.

Отметим, подаче фестивального сета шеф-повар кафе «Сохо» Павел Иванов уделил особое внимание.

- Разумеется, отменный вкус блюда - это основной критерий. Но не менее важна и визуальная часть. Поэтому мы немного поэкспериментировали с подачей, постарались создать на тарелке уютную осеннюю атмосферу, - отметил Павел Иванов.

Напомним, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» продлится до 11 декабря. Традиционно он является одним из мероприятий, предшествующих уже полюбившемуся южносахалинцам зимнему празднику - Дню пельменя, который состоится в декабре.