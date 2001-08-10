Мобилизованным сахалинцам вручили сертификаты операторов БПЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко в ходе посещения Успеновского военного полигона вручил бойцам сертификаты операторов БПЛА. В течение нескольких недель военнослужащие получали навыки, которые будут применять в зоне проведения СВО, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона ознакомился, как проходит тренировка в условиях, максимально приближенных к боевым.

– В подготовке мы учитываем все нюансы. Вот сейчас минометчики вышли на незнакомую местность, у них есть приблизительные координаты целей. Оператор беспилотника как раз помогает корректировщикам уточнить параметры цели. Основная наша задача, что называется, натренировать моторику у бойцов. Тренировки проводили в том числе в ночное время, отрабатывали полеты в условиях постановки помех, а также без спутниковой навигации. Ребята молодцы, считаю, что обучение прошло успешно, – рассказал инструктор.

Опытный инструктор имеет непосредственное отношение к разработке и созданию беспилотных летательных аппаратов, которые по поручению губернатора Валерия Лимаренко производятся на территории Сахалинской области. Сейчас специалисты тестируют первые образцы на полигонах. Необходимую методологическую помощь оказывают и представители регионального министерства цифрового и технологического развития.

– В ходе обучения мы получили очень большой объем информации. Учились определять технику и живую силу противника на местности, отрабатывали сброску гранат. Инструкторы все очень хорошо объясняют, поэтому было не очень сложно, – поделился один из бойцов.

Также глава региона встретился на полигоне с несколькими военнослужащими, которым предложили вернуться домой, поскольку у мужчин по трое детей младше 16 лет. Однако все бойцы в личном разговоре с Валерием Лимаренко выразили желание продолжить службу и отправиться в зону СВО.

– Спасибо за ваше решение. Ждем вас домой живыми, здоровыми и с победой. Будем поддерживать вас на фронте и обязательно позаботимся о семьях, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, глава региона добивается возвращения многодетных отцов из зоны специальной военной операции. Этот вопрос Валерий Лимаренко прорабатывает с органами военного управления. По его мнению, призванные в ходе частичной мобилизации жители Сахалинской области, имеющие троих детей в возрасте менее 16 лет, должны вернуться с фронта домой. А до решения вопроса их следует вывести из зоны боевых действий. Накануне первая группа из 15 многодетных отцов из числа военнослужащих с Сахалина и Курил начала возвращение домой.

За последние несколько недель Валерий Лимаренко встретился с 65 семьями защитников Отечества из Южно-Сахалинска, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Поронайского, Невельского, Смирныховского, Углегорского и Холмского районов. Родственники воинов обращаются с разными просьбами: устроить детей в детсад или школу, помочь с лечением, решением бытовых проблем, предоставить кредитные каникулы. Каждое обращение находится на особом контроле правительства Сахалинской области. Принимают участие в этой работе и муниципальные власти. Губернатор поставил перед главами районов задачу - оказать семьям воинов всестороннюю поддержку в бытовых, социальных, юридических и финансовых вопросах.

Отметим, правительство Сахалинской области держит на особом контроле вопросы обеспечения мобилизованных граждан всем необходимым. При активном участии сахалинского бизнеса закуплены экипировка и техническое оснащение для бойцов.

Торгово-промышленная палата Сахалинской области предлагает всем неравнодушным жителям и предпринимателям принять активное участие в формировании благотворительного фонда «Будущее вместе». За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (4242) 28-23-45, 23-00-05.

По решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.

Организована горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).