Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2022
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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС предупреждает о сильных осадках 22 ноября в Северо-Курильске

МЧС предупреждает о сильных осадках 22 ноября в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 22 ноября 2022 года на территории Северо-Курильского городского округа прогнозируются сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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