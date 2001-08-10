Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности при использовании газовых баллонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города просит горожан обратить внимание на правила использования газовых баллонов и первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, баллоны с газом запрещено хранить в частных и многоквартирных домах, а также на балконах и лоджиях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, подвалах и чердачных помещениях. Пустые и заправленные баллоны за исключением одного объемом не более 5л, который подключен к газовой плите заводского изготовления, необходимо размещать вне дома, в проветриваемом помещении и только в вертикальном положении. Также емкости стоит защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Согласно требованиям противопожарного режима, газовые баллоны устанавливают только в отдельно стоящем помещении на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание. Кроме того, на постройке необходимо разместить предупреждающий знак «Опасно. Баллоны с газом».

Проверку и ремонт газового оборудования должен осуществлять только квалифицированный специалист, имеющий лицензию. Замену газового баллона нельзя производить рядом с огнем, включенными электроприборами. Также категорически запрещено проверять герметичность баллонов с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок, свечей).

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, открыть окна и форточки. Промедление может привести к большому скоплению газа в помещении, отравлению людей или пожару. В случае обнаружения утечки необходимо покинуть здание и незамедлительно обратиться в газовую службу по номеру телефона 104, либо в единую службу спасения - 112.

Добавим, правила эксплуатации газовых баллонов размещены на официальном сайте администрации города в специальном разделе: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1586 .