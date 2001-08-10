Тихоокеанское
информационное агентство
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11:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине из-за гололеда перекрыта трасса Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов  автотранспортных средств на участке дороги А-393, 429 км - 446 км пгт. Смирных - с. Лангари. В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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