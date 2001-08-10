В Южно-Сахалинске из-а газификации до 27 ноября частично ограничено движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 18 ноября на пересечении улиц Достоевского и Холмской частично перекрыт проезд автотранспорта. Объезд организован с северной стороны перекрестка. Ограничение продлится до 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 21 по 24 ноября будут проводиться работы на участке ул. Трудовой от дома №10 до перекрестка с ул. Блока.

Также с 21 по 27 ноября по ул. Сахалинской на участке от перекрестка с ул. Проточной до ул. Сахалинской, 184А запланировано проведение земляных работ. Движение транспорта на запад будет частично ограничено по крайне правой полосе.

Владельцев автомобилей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.