Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2022
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16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 18 ноября, горожане могут приобрести свежую камбалу до 19.30 у "Янтаря"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбу можно приобрести 18 ноября до 19.30 на торговом месте по адресу: ул. Комсомольская 298/1 (магазин морепродуктов, вход с южной стороны)., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Цена камбалы - 90 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Шаповалова Екатерина Владимировна.

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