Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2022
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Жителям Новоалександровска рекомендовано кипятить воду в связи с хлорированием водозаборов
14:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Новоалександровска рекомендовано кипятить воду в связи с хлорированием водозаборов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 08:00 21.11.2022 и до 20:00 22.11.2022 будет проводится хлорирование водозаборов Дом культуры и Агролицей. В связи с чем жителям планировочного района Новоалександровск рекомендуется кипятить воду перед использованием, рассказали ТИА "Острова" в СКК.

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