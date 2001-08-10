Прокуратура дала властям Анивы 8 месяцев на строительство тротуара у школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Анивского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Установлено несоответствие автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская в г. Анива, а именно отсутствие в непосредственной близости от общеобразовательной организации тротуара, предусмотренного проектом организации движения.

Решением Анивского районного суда по иску прокурора Анивского района на администрацию муниципального образования «Анивский городской округ» возложена обязанность в течение 8 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда организовать обустройство тротуара вблизи муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анива» со стороны ул. Красноармейская г. Анива Сахалинской области.

В целях исполнения решения суда администрацией Анивского городского округа заключен муниципальный контракт, в рамках которого работы по устройству тротуара по ул. Красноармейская в г. Анива выполнены.