В селе Новосибирском капитально отремонтировали центральную дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Новосибирском Холмского района ввели в эксплуатацию участок протяженностью почти 2 километра. Асфальт в селе появился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется в островном регионе под особым контролем губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На дороге уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона – между ними разместили геосетку на основе полиэфирных нитей, пропитанных битумом. Такая конструкция создаст усиленный каркас, который делает твердое покрытие долговечным. Дорожники также укрепили обочины, обустроили тротуары с перильным ограждением, остановочный павильон, предусмотрели съезды на второстепенные автодороги. Для улучшения видимости в темное время суток установили линию искусственного освещения, смонтировали боковое барьерное ограждение, установили и заменили 83 дорожных знака.

– Раньше у нас была грунтовая дорога, которую постоянно размывало. Передвигаться по ней было некомфортно. Мы неоднократно обращались в правительство с просьбой заасфальтировать центральную улицу. Очень рады, что нас услышали. Наконец-то, уйдут пыль и грязь, – поделился житель села Андрей Глушков.

Участок в Новосибирском относится к региональной трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Это одна из главных трасс центральной части Сахалина, которая соединяет четыре крупных района: Холмский, Невельский, Томаринский и Углегорский. В рамках нацпроекта важную транспортную артерию на протяжении нескольких лет поэтапно приводят в порядок.

– Дорога обеспечивает подъезд к десяткам населенных пунктов: села Новосибирское, Пензенское, Чехов, Костромское, Совхозное, Никольское. Здесь проходят маршруты пассажирского транспорта, курсирует школьный автобус. Масштабная реконструкция автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск имеет важное значение для развития региональной инфраструктуры и для повышения комфорта жизни людей, – прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Новый заасфальтированный участок будет находиться на гарантийном обслуживании в течение пяти лет. В случае появления дефектов подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

– Содержание дороги будет осуществляться подрядной организацией как в летний, так и в зимний период времени. Зимой – это своевременная очистка дорожного полотна, автобусной остановки от снежных и ледяных отложений, противогололедная обработка, вывоз снега. Летом – очистка автомобильной дороги и элементов обустройства от пыли и грязи, восстановление горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, а также круглогодичное содержание освещения и уборка мусора, – рассказал руководитель Сахалинавтодор Вадим Думанский.

Напомним, в этом году Валерию Лимаренко удалось добиться дополнительного федерального финансирования на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сахалинская область получила 500 миллионов рублей на приведение в порядок трассы Невельск –Томари – аэропорт Шахтерск.

За последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 30 участков региональных дорог и 34 – муниципальных. По поручению губернатора правительство Сахалинской области не только плотно занимается вопросом ремонта и строительства новых дорог, но и следит за их последующим состоянием и текущим содержанием.