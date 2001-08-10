С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение общественного транспорта на участке ул. Украинской от пр. Мира в восточном направлении до конечного остановочного пункта «Дорожная больница» восстановлено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска», данный участок обслуживают три автобусных маршрута № 4, 5, 63.

С актуальным расписанием движения автобусных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.