Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2022
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17:29, | Новости общества Сахалина и Курил

С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения

С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение общественного транспорта на участке ул. Украинской от пр. Мира в восточном направлении до конечного остановочного пункта «Дорожная больница» восстановлено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска», данный участок обслуживают три автобусных маршрута № 4, 5, 63.

С актуальным расписанием движения автобусных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

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