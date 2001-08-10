В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети «Народный» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь, как и в других торговых точках эконом-формата, можно приобрести порядка 43 основных продуктов по цене с не более, чем 15% наценкой от оптовой. В их числе хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

- Такие магазины востребованы у населения - здесь разнообразный ассортимент и более выгодные цены. Как правило, социальные магазины располагаются в шаговой доступности как в городе, так и в планировочных районах. На сегодня в городском округе работают 32 торговые точки, где реализуют социально значимые товары. Однако к концу года этот список планируется расширить, - рассказал ведущий советник отдела торговой политики департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Максим Иванов.

Напомним, ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.