Горячая линия по вопросам обеспечения жильем детей-сирот пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одел опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска 22 ноября проведет горячую телефонную линию по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе телефонной линии можно будет получить консультацию специалистов по следующим вопросам:

- включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

- установление факта невозможности проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;

- предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Горячая линия будет проходить с 10.00 до 12:00 по телефону: 312-691 (доб. 7, 14)