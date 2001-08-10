На Сахалине мобилизованные проходят комплексную боевую подготовку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Успеновский" с мобилизованными военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине ежедневно проходят комплексные занятия по боевой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На практических занятиях по огневой подготовке военнослужащие ведут стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».

В условиях постоянно меняющейся тактической обстановки обучаемые поражают мишени имитирующие, боевую технику и живую силу условного противника.

Помимо этого, гранатометчики учатся ведению разведки местности, определению расстояния до цели, и уничтожение сил условного противника на максимальной дальности. Особое внимание уделяется вопросам скрытного передвижения на поле боя, занятия и маскировки огневых позиций в зависимости от рельефа местности.

Занятия с мобилизованными военнослужащими ВВО на Сахалине проводятся как днём, так и ночью под руководством опытных офицеров, инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).