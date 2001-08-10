Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2022
Сейчас 18:12
60,35|62,67|66,91
Горячая линия по вопросам обеспечения жильем детей-сирот пройдет в Южно-Сахалинске
12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Автоинспекция Южно-Сахалинска предупреждает водителей, что на трех перекрестках не работают светофоры

Автоинспекция Южно-Сахалинска предупреждает водителей, что на трех перекрестках не работают светофоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция совместно с ЦУГМ информируют, что до 14 часов аварийное отключение светофоров на следующих перекрестках:

- проспект Мира - ул. Пуркаева;
Проспект Мира ( в районе ТЦ Рай)

- Ул. Комсомольская - Емельянова;

- Ул. Горького - Емельянова

В связи с чем Госавтоинспекция напоминает,что для безопасного пересечения перекрестка важно знать и соблюдать приоритетность — свою очередь с учетом дорожной обстановки

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?