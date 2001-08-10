Жителям Сахалина предлагают сдать кровь в канун Дня памяти жертв ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, Сахалинская станция переливания крови совместно с Госавтоинспекцией области проводят акцию «В капле крови - океан жизни!», рассказали ТИА "Острва" в островной автоинспекции.



Сам процесс сдачи крови не займет много времени, но при этом внесет огромный вклад в борьбу за человеческое здоровье и жизнь.



Мероприятие пройдёт 18 ноября с 08.30 до 12.00 на станции переливания крови по адресу:

- Южно-Сахалинск, проспект Мира, 430/1.

А также в городах:

- Углегорск, ул. Красноармейская, 18;

- Корсаков, улица Свердловская, 55;

- Оха, улица Ленина, 19;



- Холмск, Капитанская, 2а;



- Поронайск, улица Восточная, 162а;

- Долинск, улица Севастьянова, 1а;

- Невельск, Физкультурная, 1;

- Ноглики, Советская, 44.

Подробная информация о правилах сдачи крови размещена на сайте медицинского учреждения:.