Жителям Сахалина предлагают сдать кровь в канун Дня памяти жертв ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, Сахалинская станция переливания крови совместно с Госавтоинспекцией области проводят акцию «В капле крови - океан жизни!», рассказали ТИА "Острва" в островной автоинспекции.
Сам процесс сдачи крови не займет много времени, но при этом внесет огромный вклад в борьбу за человеческое здоровье и жизнь.
Мероприятие пройдёт 18 ноября с 08.30 до 12.00 на станции переливания крови по адресу:
- Южно-Сахалинск, проспект Мира, 430/1.
А также в городах:
- Углегорск, ул. Красноармейская, 18;
- Корсаков, улица Свердловская, 55;
- Оха, улица Ленина, 19;
- Холмск, Капитанская, 2а;
- Поронайск, улица Восточная, 162а;
- Долинск, улица Севастьянова, 1а;
- Невельск, Физкультурная, 1;
- Ноглики, Советская, 44.
Подробная информация о правилах сдачи крови размещена на сайте медицинского учреждения:.
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