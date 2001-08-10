Личные страницы в соцсетях завели все мэры Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным АНО «Диалог», сегодня личные аккаунты в социальных сетях имеют 84% глав российских муниципалитетов. В Сахалинской области все руководители районов ведут свои Telegram-каналы и паблики в сетях Вконтакте и Одноклассники.
Лидирующая позиция региона объясняется грамотной работой областного правительства по организации обратной связи власти и населения в интернет-пространстве, считает заместитель руководителя сахалинского ЦУР Александр Кротов.
- Два года назад губернатор Валерий Лимаренко поручил главам органов местного самоуправления создать страницы в популярных соцсетях, чтобы установить прямой диалог с населением и повысить эффективность работы с обращениями граждан, - сказал Александр Кротов. - Сегодня совокупная аудитория страниц островных мэров - более 50 тысяч человек. Весь поток обращений граждан в органы власти через социальные сети оперативно обрабатывается Центром управления регионом и находится на контроле у губернатора.
В России личные страницы в нескольких социальных сетях ведут более двух тысяч глав городов и районов, причём у 70% из них аккаунты появились только в этом году. По мнению заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, ведение личных страниц в соцсетях является обязательной для политика деятельностью.
- Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами, - пояснил Андрей Цепелев. - Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время. Во многих регионах аккаунт губернатора - самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети.
Чтобы управленцам было легче разобраться с правилами работы в медиапространстве, на закрытой образовательной платформе «Диалога» для них разработали курс «Политики новой волны». Политики новой волны - это те руководители, которые адаптируют управленческие стратегии в условиях современных вызовов, используя современные методы и технологии работы в медиапространстве. Среди лекторов площадки профильные эксперты, депутат Госдумы Александр Хинштейн, мэр Вологды Сергей Воропанов, глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, а также политологи и политтехнологи.
Общее число подписчиков глав российских органов местного самоуправления 6,5 млн человек. Наиболее многочисленная аудитория (4 млн) приходится на “ВКонтакте”, - это главная соцсеть в стране и самая популярная среди политиков. В среднем на страницу главы района подписаны 3 тысячи жителей, но есть и владельцы крупных аккаунтов. Так, у мэра Череповца Вадима Германова 50 тысяч подписчиков при населении 312 тысяч жителей.
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