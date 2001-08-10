Проезд по ул. Буюклы в Южно-Сахалинске 17 ноября будет затруднен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 17 ноября, на ул. Буюклы в районе пересечения с ул. Крюкова в течение дня будут проводиться работы по обустройству инженерной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание водителей, что в связи с проводимыми работами будут попеременно перекрываться полосы движения, проезд возможен. Работы продлятся до 22.00.