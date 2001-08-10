Юных талантливых южносахалинцев наградили премиями и стипендиями администрации города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась торжественная церемония вручения премий и стипендий талантливым детям и молодежи. Поздравить лауреатов пришли руководители администрации Южно-Сахалинска, городской думы, родители и педагоги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Праздник объединил одаренных ребят, которые в течение года показывали блестящие результаты и высокие достижения на различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях регионального и всероссийского уровней.
От имени мэра Сергея Надсадина к участникам мероприятия обратилась вице-мэр Елена Федорова. Она отметила, что муниципалитет уделяет особое внимание дополнительному образованию детей по различным программам, включая музыкальные, вокальные направления, изобразительное, хореографическое, театральное искусство, а также развитию детей в области робототехники, научно-технических направлений и других видах внешкольной деятельности.
- Вы прошли большой путь, посвятив многие часы учебе и занятиям, творчеству и репетициям, оттачивая свое мастерство. Ведь залог успеха - это не просто талант, это ежедневная работа над собой, - подчеркнула Елена Федорова. Также она выразила признательность педагогам и родителям, которые помогают одаренным ребятам найти свой путь и добиваться новых высот.
К поздравлениям присоединился председатель городской Думы Олег Логачев, отдельно адресовав слова благодарности педагогам за профессионализм и преданность своему делу.
Так, в этом году в номинации «Школа одарённых детей» премий в сфере образования и культуры удостоены детская школа искусств № 2, детская художественная школа, школа № 22, лицеи № 1 и 2, центр детско-юношеского туризма.
В номинации «Конкурс» за успешное участие в фестивалях и творческих состязаниях премией наградили ансамбль корейских национальных инструментов «Пулькотнори» (ДШИ «Этнос»), оркестр русских народных инструментов «Сахалинская метелица» (ДМШ № 1), а также дуэт гитаристов София Огай и Даниил Огай. Разовые стипендии в этой номинации получили Полина Синякина (лицей № 1), Максим Пивоварчик (школа № 16), а также команда «Южный 23» (школа № 23).
Премиями в номинации «Творческая одарённость» отмечены инструментальный квартет ДШИ «Этнос» (Елизавета Берчанова, Анастасия Натарова, София Добровлянская, Дьячкова Е.А., ансамбль гитаристов центральной детской музыкальной школы (Роман Швецов, Ким Ён Те, Михаил Соль, Дмитрий Пак), вокальный ансамбль «Камертон» (детская музыкальная школа № 1). Разовыми стипендиями в этой номинации наградили Семена Жарикова, Филиппа Зайнутдинова, Александру Конищеву (Центральная детская музыкальная школа), Матвея Дедина, Василия Яхминёва (Детская музыкальная школа № 1), Ким Ми Гён, Дарью Смирнову (Детская художественная школа).
Кроме этого, разовые стипендии в номинации «Выпускник» вручили Дмитрию Наумкину, Нине Омельчук, Софье Шеверевой, Екатерине Павловой, Анастасии Романюк, Владиславу Шулико (воспитанники детского технопарка «Кванториум» при гимназии № 3), а в номинации «Абитуриент» - Надежде Деревцовой (ДХШ), Виолетте Костиной (ЦДМШ), Елизавете Родной (ДШИ № 2).
На протяжении всего мероприятия праздничное настроение для гостей создавали юные артисты, которые выступили с яркими хореографическими и вокальными номерами.
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