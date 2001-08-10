Сахалинец приглашают поучаствовать в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный (online) конкурс, посвящённый дню героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!» проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу». Конкурс состоится 24.12.2022г. и приурочен к государственному празднику, Дню Героев Отечества, отмечаемого ежегодно в России 9 декабря, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия и вспоминаем важности межнационального сплочения на территории многовекового совместного проживания, где рождались и воспитывались герои защитники Отчизны не зависимо от наций и религиозной принадлежности.

Основной целью Ежегодного Всероссийского открытого дистанционного (online) конкурса, посвящённого Дню Героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!» проводимого в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу» является: поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации и усиление работы, направленной на воспитание патриотических чувств граждан России на примере Героев нашей Отчизны, сохраняя преемственность поколений.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Администрации Санкт-Петербурга. Учредители фестиваляконкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств»