Жители Сахалинской области стали больше доверять полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Радиус доверия расширяется». Именно такой вывод сделали члены Общественного Совета при УМВД России по Сахалинской области по результатам проведенной Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», направленной на осуществление общественного контроля за деятельностью полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, реализации полномочий по осуществлению контроля за деятельностью полиции, члены общественного совета посетили Информационный центр УМВД России по Сахалинской области, УМВД России по городу Южно-Сахалинску, МРЭО УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Руководство Информационного Центра познакомило посетителей с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан.

Общественники обратили особое внимание на условия пребывания посетителей, стенды для граждан, отметили полноту и доступность всей необходимой информации, форм заявлений по линии информационно-справочной работы.

В завершении визита гости отметили компетентность сотрудников подразделения и высоко оценили уровень и качество предоставления государственных услуг по линии Информационного центра.

Посещение УМВД России по городу Южно-Сахалинску началось с проверки работы дежурной части, где общественники пообщались с сотрудниками полиции, поинтересовались их условиями труда, статистикой заявлений граждан. Были проверены информационные стенды для граждан с размещенной на них информацией.

Затем в сопровождении начальника УМВД России по городу Южно-Сахалинску полковника полиции Юрия Харченко проверяющие проследовали в изолятор временного содержания. Целью посещения стала проверка условий соблюдения санитарных норм в помещении. Проверяющие ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осмотрели камеры изолятора и другие специализированные помещения.

А вот при посещении МРЭО начальник отделения Елена Середа подробно рассказала общественникам о деятельности подразделения, алгоритме оказания государственных услуг, в том числе исчерпывающим образом разъяснила порядок осуществления государственной регистрации и снятия с регистрационного учета транспортных средств, обслуживание населения по приему экзаменов, выдаче и замене водительских удостоверений и много другой полезной информации.

Представители Совета также пообщались с гражданами, которые пришли на прием к специалистам подразделения.

Посетители отметили, что получение госуслуг посредством сайта www.gosuslugi.ru существенно экономит время. А скидка в размере 30% на оплату госпошлины при подаче заявления в электронном виде является приятным бонусом для бюджета. По результатам посещения общественники положительно оценили работу подразделения.

Проверив рабочее состояние помещений, где ведется прием граждан, наличие наглядных информационных стендов и пособий, общественники пообщались с сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы и гражданами, обратившимися в ГИБДД.

Общественники осмотрели зал ожидания граждан, стенды и наглядную агитацию, обратили внимание на удобства при получении услуг и условия для граждан с ограниченными возможностями.

Также представители общественного Совета посетили опорный пункт участковых уполномоченных полиции. Начав с торжественной ноты, поздравили с победой в региональном этапе конкурса «Народный участковый» майора полиции Евгению Елагину, а затем ознакомились с организацией работы пункта. В ходе проверки обратили особое внимание на наличие наглядной и профилактической информации, размещенной на стендах для посетителей, проверили актуальность контактных данных и ведение документации.

В ходе проверки общественник обратил особое внимание на наличие наглядной и профилактической информации, размещенной на стендах для посетителей, проверил актуальность контактных данных и ведение документации.

Замечаний в процессе проверки у представителей Общественного совета не возникло. Полицейские общались с гражданами вежливо и корректно.

Подобные проверки представителей Общественного совета будут продолжаться по всем направлениям работы органов внутренних дел.

Следует отметить, что с целью объективной работы по соблюдению прав граждан данные акции очень нужны и необходимы, и с каждым годом количество членов общественных советов, привлекаемых к данной акции, растет.