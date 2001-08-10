В Южно-Сахалинске подрядчик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По факту выдачи разрешения на проведение земляных работ во дворе домов по ул. Сахалинской 32А, 32, 34,3 мэр Южно-Сахалинска назначил служебную проверку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, в минувшие выходные ООО «Феникс» начало проведение земляных работ на территории, где этим летом были завершен капитальный ремонт и установлена новая детская площадка. Благоустройство было нарушено для монтажа электрического кабеля к строящемуся жилому дому. По предварительной информации, компания имела все разрешения от профильных ведомств мэрии на проведение работ.

- Вероятнее всего, все действовали по инструкции, но без включения головы. Дом строится уже не первый год, работы по прокладке коммуникаций можно было провести заранее. Либо предусмотреть иные варианты монтажа кабелей, не нарушая проведенное благоустройство, - высказал претензии руководителям подразделений Сергей Надсадин. - Вопрос эффективности работ должен быть первоочередным: это прежде всего комфорт наших горожан и, в конце концов, бюджетные деньги. Кроме того, такие разрешения не должны выдаваться на проведение работ поздней осенью, когда заведомо известно, что подрядчик не сможет в срок восстановить нарушенное благоустройство.

В ходе рабочего совещания принято решение по упорядочиванию процесса выдачи разрешений на проведение земляных работ на тех участках, где ранее было проведено благоустройство. Такие исключительные случаи будут подлежать обязательному согласованию с главой города. К процедуре выдачи разрешений в подобных ситуациях будут привлекать специалистов департамента дорожного хозяйства и благоустройства и департамента общественной безопасности и контроля.

Также сегодня по обращениям жителей на место выехали волонтеры.

- По поручению мэра города Сергея Надсадина сегодня мы провели осмотр нарушенного благоустройства и встретились с главным инженером подрядной организации. Жителей напугало, что подрядчик в ходе земляных работ может разрушить недавно построенный сквер, - рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский. - Как мы увидели, все работы были проведены по зеленой территории. Подрядчик взял на себя обязательства весной восстановить зеленое покрытие. Мы будем держать эту ситуацию на контроле.

По словам главного инженера компании, подготовлено гарантийное письмо по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме.

Согласно действующим требованиям ООО «Феникс» до 25 ноября должно восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме. В том случае, если это не будет сделано, информация о нарушении будет направлена в административную комиссию для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. В отношении данного подрядчика уже имеются претензии по соблюдению правил благоустройства в части выноса грязи и отсутствия информационных аншлагов.