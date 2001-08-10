Водителям Южно-Сахалинска на время ремонта моста через Сусую предлагают пользоваться улицей Транзитной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных сетях и мессенджерах участились обращения жителей по поводу заторов в часы пик на улице Сахалинской на участке от Холмского шоссе до моста через Сусую. Напомним, в настоящее время ведутся работы по замене моста, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В администрации отмечают, что специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства города ведут регулярный мониторинг дорожной обстановки на этом участке. Действительно, в утренние и вечерние часы из-за напряженного трафика регулярно образуется затор при выезде с Холмского шоссе на ул. Сахалинскую. Это связано с большим количеством машин на данном направлении, которое соединяет центр с жилым районом Дальнее. По мнению специалистов, ключевая причина «пробок» в том, что на мосте через Сусую четыре полосы сужаются до двух. Работы на мосту как раз направлены на увеличение его пропускной способности за счет организации четырехполосного движения.

Некоторые автовладельцы в обращениях указывают на отмену выделенной полосы для общественного транспорта по ул. Сахалинской как пути улучшения ситуации с заторами. Вместе с тем организация «выделенки» позволяет городским автобусам, которые обслуживают все Дальнее, беспрепятственно преодолевать участок этой улицы.

- Город дает приоритет движению автобусов. Так делается во всем мире. Представьте, в одном автобусе едет до 100 человек. Иными словами, на дороге становится меньше на сто машин. Автобус не должен стоять в пробках. На это нацелена транспортная реформа, которая проводится в Южно-Сахалинске, - сказал вице-мэр Алексей Римша. - На улице Ленина от Сахалинской до Украинской также были ограничения и неудобства во время ремонта дороги. Сейчас ситуация нормализована, нет больших заторов. На Сахалинской ожидаем такой же результат.

Напомним, работы на мосту должны быть завершены до 1 июля 2024 года.

На время проведения работ владельцам частного транспорта рекомендуют пользоваться проездом по ул. Транзитной, а также выезжать с небольшим запасом времени.