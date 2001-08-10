Мобилизованных сахалинцев переоденут в зимние вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя одежда, способная выдержать крайне низкие температуры. На приобретение зимних костюмов направили несколько миллионов рублей, переданных представителями регионального бизнеса, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Доставка зимних курток и брюк на Сахалин осуществляется еженедельно. Одежду выбирали, исходя из требований военных – она способна выдержать до 8 часов затяжного дождя, фольгированная подкладка и инновационный утеплитель помогут сохранить тепло. Всего для бойцов приобрели несколько сотен зимних костюмов. На остров также доставили вязаные шапки цвета хаки.

– Правильное решение, такие костюмы нашим бойцам сейчас очень нужны. Зима наступает, будет холодно – нужно быть к этому готовым. Костюмы, теплые вещи, термобелье, перчатки – это все сейчас необходимо, – отметил ветеран войны в Афганистане, инструктор Николай Рак.

– Хочу выразить слова благодарности участникам фонда «Будущее вместе», представителям бизнеса островного региона и, конечно же, правительству Сахалинской области. Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа по достоинству оценили ваше внимание, полученная форма очень тёплая и удобная. Спасибо всем за оказываемую поддержку и доверие, – сказал временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Дмитрий Рожков.

Напомним, Валерий Лимаренко неоднократно посещал воинские части и полигоны на Сахалине. Аналогичную задачу он поставил и перед главами районов. По поручению главы региона к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Опытные подрядчики провели необходимые работы за несколько дней. Кроме того, на Успеновском военном полигоне создали тренировочную базу для обучения мобилизованных управлению беспилотниками. В ближайшее время на острове запустят выпуск дронов.

Правительство Сахалинской области держит на особом контроле вопросы обеспечения мобилизованных граждан всем необходимым. При активном участии сахалинского бизнеса закуплены экипировка и техническое оснащение для бойцов.

Торгово-промышленная палата Сахалинской области предлагает всем неравнодушным жителям и предпринимателям принять активное участие в формировании благотворительного фонда «Будущее вместе». За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (4242) 28-23-45, 23-00-05.

По решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.

Организована горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).