Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине и в Бурятии учатся разминированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают разминирование путей движения военной техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие осваивают инженерное дело. На теоретических занятиях они изучают взрывчатые вещества, разновидности мин и способы их обезвреживания.

На полигоне «Успеновский» мобилизованные тренируются в поиске, обнаружении и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек заложенных на пути следования личного состава.

Военнослужащим свой опыт передают ветераны и участники боевых действий. На практических занятиях, также отрабатываются установки минных полей и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, в Республике Бурятия на полигоне танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) с военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, проведены занятия по инженерной подготовке.

В ходе мероприятия мобилизованные военнослужащие изучают основные виды фортификационных сооружений. Инструкторы уделяют внимание основам создания инженерных заграждений с использованием минно-взрывных устройств.

Во время тренировки, мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по подготовке одиночных окопов и траншей. Также военнослужащие проводят мероприятия по маскировке позиций.

Инженерная подготовка один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих.