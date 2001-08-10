Власти Южно-Сахалинска контролируют расчистку дворов после снегопада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля сегодня с утра вышли на мониторинг работы управляющих компаний, которые отвечают за своевременную расчистку дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В первую очередь, во дворах после снегопада должны быть очищены крыльца, площадки перед входными зонами и тротуары. При наличии также оперативно должны быть устранены сосульки и наледь на кровлях домов. Ответственность за ненадлежащее состояние придомовой территории и кровли несет управляющая компания, - комментирует ведущий советник отдела муниципального жилищного контроля Светлана Панкова.

По результатам мониторинга работы управляющих компаний составляются акты. В случае выявления нарушений выдаются предостережения со сроками исполнения. Далее проводится повторная проверка по их исполнению.

Сегодня в первой половине дня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля провели мониторинг работы девяти управляющих компаний, в чьем ведении находится 72 дома. Это ООО «ЖЭУ-3», ООО «Микрорайон10», МУП «ЖЭУ №10», ООО «УК «ЖЭУ-7», ООО «УК «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2», ООО «Кипарис-2012», ООО «УК «ЖЭУ-8» и ООО «Мастер и Компания». В адрес пяти УК: ООО «Микрорайон10», ООО «УК «ЖЭУ-7», ООО «УК «ЖЭУ-1», МУП «ЖЭУ №10», ООО «ЖЭУ-3» сегодня будут выданы предостережения об устранении нарушений. Среди замечаний - недостаточным образом очищенные крыльца, входные зоны, уплотненный снег и наледь на тротуарах.

Администрация Южно-Сахалинска призывает управляющие организации ответственно относиться к своим обязательствам и производить своевременную расчистку территорий и кровель. Отдел муниципального жилищного контроля продолжит осуществлять мониторинг. Жителей, в свою очередь, просят откликаться на информацию от УК и на период работы снегоуборочной техники убирать автотранспортные средства, чтобы не препятствовать расчистке территорий.

Напомним, замечания по нерасчищенной придомовой территории, информацию о наледи и сосульках необходимо направлять в управляющую компанию. Сведения о том, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, опубликованы в разделе «Городское хозяйство» на сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082)

О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).