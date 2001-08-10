Власти Южно-Сахалинска сомневаются, стоит ли сажать однолетние цветы в Сквере авиаторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать вариант цветочного оформления сквера Авиаторов. В администрации города подготовили две концепций флористического благоустройства. Голосование стартует сегодня и продлится до 21 ноября включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как уточнили в отделе дизайна и оформления городского пространства Департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, все варианты, представленные на голосование, поддерживают общую идею оформления сквера и являются дополнительным озеленением. Основу озеленения сквера составляют многолетники: флокс шиловидный, хоста патриот, овсяница, можжевельник казацкий и др.
Опрос общественного мнения проводится по поручению мэра города Сергея Надсадина. На выбор граждан предлагается две концепции:
Вариант 1. Дополнительная посадка многолетних цветов: флокс шиловидный, барбарис амурский, астильба.
Вариант 2. Дополнительная посадка многолетних цветов с частичным вкраплением ярких однолетних цветов: флокс шиловидный, астильба (многолетние) вербена, агератум, подсолнечник, алиссум.
Такие решения продиктованы общей концепцией сквера, которая опирается на применение сдержанных цветов, оттеняющих основную доминанту - самолет. Эскизы проектов цветочного оформления представлены на официальном портале администрации Южно-Сахалинска.
Проголосовать за понравившийся вариант можно в специальном опросе.
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