Почти 1000 сахалинских семей получили единовременную выплату при рождении первенца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года из регионального бюджета островным семьям направлено более 50 миллионов рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Демография", рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Островные семьи, в которых появился первый ребенок, получают единовременное пособие – около 55 тысяч рублей. В этом году такой помощью воспользовалась молодая мама из Корсакова Ульяна Семенова.

– Для меня это существенная поддержка. Конечно, многое мы уже купили, но всегда нужны деньги на подгузники, питание, разовые пеленки. Благодаря финансовой помощи мы приобрели все, что нужно на первое время. Очень благодарны, – рассказала жительница портового города.

На меру поддержки могут претендовать сахалинцы и курильчане, которые родились и прожили в регионе не менее пяти лет. Также льготу предоставляют людям, прожившим на островах как минимум 10 лет.

– Правительство Сахалинской области уделяет большое внимание поддержке семей с детьми. В регионе действует около 50 мер, помогающих островитянам чувствовать себя увереннее в такой важный период – при рождении детей. Для наших жителей мы стараемся сделать максимально удобными условия получения пособий. За выплатой можно обратиться, не выходя из дома – через портал «Госуслуги». Также можно прийти в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства, – прокомментировала условия получения выплаты министр социальной защиты Ольга Орлова.

Отметим, сфера социальной защиты в островном регионе – одна из самых развитых не только на Дальнем Востоке, но и в России. На Сахалине и Курилах предоставляют меры поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

В рамках национального проекта «Демография» действуют единовременная выплата на первенца, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей многодетным семьям на покупку или строительство жилья, областной материнский капитал, поддержка студенческих семей при рождении детей, направление женщин на ЭКО.

Всего жителям региона оказывается почти 200 различных мер поддержки по линии областного министерства социальной защиты. В 2022 году на поддержку сахалинцев и курильчан будет направлено свыше 17 миллиардов рублей