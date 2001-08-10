Более 36 тысяч обращений поступило на горячую линию сахалинского ЖКХ за два года работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Наиболее активно каналом оперативной связи между населением и коммунальными службами, созданным по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, пользовались жители Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В 2021 году в целом по области зафиксировано более 12 тысяч звонков. За 10 месяцев текущего - около 20 тысяч.
- Проблематика зависит от сезона. В начале осени спрашивают об отоплении, зимой – о расчистке от снега. Работаем с каждым обращением индивидуально, находимся с заявителем в постоянном контакте, - отметила руководитель кол-центра горячей линии ЖКХ Татьяна Букреева.
В прошлом году звонившие чаще всего интересовались темой содержания и текущего ремонта общего имущества. Также остается много замечаний к работе некоторых управляющих компаний.
Раиса Ивановна обратилась от имени жителей дома, расположенного в Невельске по улице Яна Фабрициуса. По их мнению, кровле здания срочно требуется капитальный ремонт.
- Позвонила на горячую линию. Операторы помогали решить этот вопрос, консультировали. Держали связь и с министерством ЖКХ, и администрацией района. Все получилось. Теперь ждем следующего года, когда начнут капремонт, - рассказала Раиса Ивановна.
Житель Корсакова Алексей нередко звонит на горячую линию. Обращается по различным вопросам: игнорирование заявок управляющей компанией, несвоевременный вывоз мусора, открытый люк, неудовлетворительное состояние детских площадок.
- Ежедневно езжу по рабочим вопросам по Корсакову и всем селам. Часто вижу какие-то проблемы. В свою управляющую компанию перестал звонить. Все через кол-центр. Мне ничего не стоит сфотографировать и сразу отправить на горячую линию информацию. Когда вопрос решается, операторы сообщают мне о результатах, - сказал Алексей.
В этом году перечень задач горячей линии ЖКХ расширился. С августа сотрудники кол-центра принимают заявки на поставку угля. Также они контролируют доставку топлива потребителю. С 1 ноября по телефону горячей линии жители области могут задать вопросы, касающиеся газификации домовладений. Ответы на них готовятся с участием представителей регионального министерства энергетики.
Напомним, что обратиться на региональную горячую линию ЖКХ можно следующими способами:
- позвонить по номерам 8‑800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 - с мобильного;
- написать сообщение с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 89248844203 (только
= для сообщений, звонки не принимаются). Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес и обрисовать проблему.
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