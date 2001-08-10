Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2022
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14:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 36 тысяч обращений поступило на горячую линию сахалинского ЖКХ за два года работы

Более 36 тысяч обращений поступило на горячую линию сахалинского ЖКХ за два года работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наиболее активно каналом оперативной связи между населением и коммунальными службами, созданным по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, пользовались жители Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 2021 году в целом по области зафиксировано более 12 тысяч звонков. За 10 месяцев текущего - около 20 тысяч.

- Проблематика зависит от сезона. В начале осени спрашивают об отоплении, зимой – о расчистке от снега. Работаем с каждым обращением индивидуально, находимся с заявителем в постоянном контакте, - отметила руководитель кол-центра горячей линии ЖКХ Татьяна Букреева.

В прошлом году звонившие чаще всего интересовались темой содержания и текущего ремонта общего имущества. Также остается много замечаний к работе некоторых управляющих компаний.

Раиса Ивановна обратилась от имени жителей дома, расположенного в Невельске по улице Яна Фабрициуса. По их мнению, кровле здания срочно требуется капитальный ремонт.

- Позвонила на горячую линию. Операторы помогали решить этот вопрос, консультировали. Держали связь и с министерством ЖКХ, и администрацией района. Все получилось. Теперь ждем следующего года, когда начнут капремонт, - рассказала Раиса Ивановна.

Житель Корсакова Алексей нередко звонит на горячую линию. Обращается по различным вопросам: игнорирование заявок управляющей компанией, несвоевременный вывоз мусора, открытый люк, неудовлетворительное состояние детских площадок.

- Ежедневно езжу по рабочим вопросам по Корсакову и всем селам. Часто вижу какие-то проблемы. В свою управляющую компанию перестал звонить. Все через кол-центр. Мне ничего не стоит сфотографировать и сразу отправить на горячую линию информацию. Когда вопрос решается, операторы сообщают мне о результатах, - сказал Алексей.

В этом году перечень задач горячей линии ЖКХ расширился. С августа сотрудники кол-центра принимают заявки на поставку угля. Также они контролируют доставку топлива потребителю. С 1 ноября по телефону горячей линии жители области могут задать вопросы, касающиеся газификации домовладений. Ответы на них готовятся с участием представителей регионального министерства энергетики.

Напомним, что обратиться на региональную горячую линию ЖКХ можно следующими способами:

- позвонить по номерам 8‑800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 - с мобильного;

- написать сообщение с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 89248844203 (только

= для сообщений, звонки не принимаются). Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес и обрисовать проблему.

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