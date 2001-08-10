В селе Леонидово продолжается реконструкция мемориального комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по обновлению мемориального комплекса «Братские могилы советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году» в селе Леонидово начались в этой осенью. Подрядчик выполнил демонтажные и земляные работы, обустроил пешеходные дорожки по периметру комплекса. Строители демонтировали барельефы, которые в ближайшие дни будут отправлены на реставрацию. В этом году подрядчик смонтирует уличное освещение, подсветку памятников и обелисков комплекса.

Основная часть работ будет выполнена вторым этапом в 2023 году. Подрядчик ООО «Седьмой сезон» отремонтирует трибуну, отреставрирует обелиски и бюсты Героя Советского Союза Леонида Смирных и Героя Советского Союза Антона Буюклы, обновит постамент танка Т-34-85. Будет выполнена замена плиты с фамилиями захороненных воинов, которая после реконструкции будет представлять собой мемориальную стену. На ней выгравируют фамилии более 360 военнослужащих, захороненных в братских могилах. Планируется установка новых памятников В.А. Ларюшину и П.Т. Сердюку, ремонт основания братской могилы, озеленение территории.

- Мемориальный комплекс в селе Леонидово является самым значимым памятником Великой Отечественной Войны для жителей Поронайского района. Поронайцы, неравнодушные к памяти земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, обратились в Администрацию района с просьбой рассмотреть возможность установки на территории мемориала Огонь памяти. Это предложение поддержал глава района Антон Карпуков. В настоящее время вопрос размещения Огня памяти, как дополнительного элемента мемориального комплекса, прорабатывается, - отмечает вице-мэр Поронайского городского округа Евгения Королева.

На сегодняшний день мемориальный комплекс в селе Леонидово является крупнейшим на территории Сахалинской области воинским захоронением. В период с 15 сентября по 10 октября 1945 года там были захоронены более 360 рядовых, сержантов и офицеров, погибших в ходе военных действий по освобождению южного Сахалина от японских милитаристов. В братской могиле захоронен Герой Советского Союза Антон Буюклы, на территории комплекса также находится могила Героя Советского Союза Леонида Смирных. В 2015 году на мемориальном комплексе проведены работы по реконструкции обелисков Героев. Другие мемориальные сооружения были установлены еще в 60-х – 70-х годах прошлого века.