Жители Южно-Сахалинска пожаловались мэру на плохое состояние дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин провел совещание по благоустройству. В нем приняли участие вице-мэр Алексей Римша, курирующий данную сферу, представители подрядных организаций, занимающиеся обслуживанием улиц областного центра, а также профильных департаментов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поводом для рабочей встречи послужили обращения южносахалинцев, в том числе в социальные сети мэра. Люди сообщают о неудовлетворительном состоянии дорог и благоустройстве общественных пространств.

В частности, много замечаний поступило от жителей северной части областного центра. Так, на ул. Украинской ведется строительство жилого комплекса, обустройство инженерных сетей, прокладывается дорога. Здесь работает техника, которая, выезжая за пределы строительного участка, выносит грязь на улицы города. Подобные проблемы горожане отмечают на ул. Ленина, ул. Пуркаева и др.

Кроме того, в момент перехода от летнего содержания Южно-Сахалинска к зимнему на количество мероприятий по уборке улиц влияет температурный режим. Минусовые значения не позволяют проводить работы по поливу дорог ночью для уменьшения пыли - очищать город в данный период можно только днем. Соответственно, количество выездов техники на улицы города уменьшается.

- Совместно нами было выработано решение о том, что подрядные организации увеличат количество выездов техники в дневное время. Это позволит улучшить содержание города. Кроме того, мы вынесли замечания всем организациям, кто нарушает правила благоустройства при строительстве. По их заверениям, в ближайшее время недостатки будут устранены. В случае недобросовестного исполнения обязательств, мы будем применять штрафные санкции в их отношении в соответствии с нормами контрактов, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Также мэр поручил специалистам департамента общественной безопасности и контроля проводить ежесуточный мониторинг за состоянием дорожной сети города. Отметим, экологическая ситуация в областном центре находится на особом контроле Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Зеленая экономика».

Депутат городской думы, председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Сергей Замотаев поддержал решения администрации города.

- Жители Южно-Сахалинска привыкли к хорошим дорогам и качественному их содержанию, поэтому нужно продолжать держать эту ситуацию на контроле и сейчас ни в коем случае нельзя снижать планку. В этом смысле администрация города во главе с мэром Сергеем Надсадиным выбрала верный вектор. Но хочется обратиться к мэрии с просьбой уделить внимание содержанию внутриквартальных поездов на окраинах города (села и планировочные районы). Если зимой нареканий нет, то летом там практически не видно такого комплекса работ. Как сказал губернатор Сахалинской области, дороги должны содержаться в едином стандарте, и пришло время обратить внимание на летнее содержание внутриквартальных проездов, - отметил Сергей Замотаев.

Добавим, жители города могут отправлять сообщения о нарушениях правил благоустройства в официальный телеграм-канал администрации.