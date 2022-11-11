На Сахалине мобилизованные учатся метать мины и гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие на Сахалине совершенствуют свои навыки по борьбе с боевой техникой и живой силой условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» оборудованы учебные точки, где военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя» и 120 мм миномётов «Сани».

Расчеты 120-мм миномётов, сформированные из числа мобилизованных, отрабатывают нормативы по занятию и маскировке огневых позиций, ведению и корректировке огня. Поправки для корректировки огня артиллеристы получают при помощи современных комплексом беспилотной авиации (БПЛА) «Орлан-10».

Помимо этого, под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО расчёты АГС-17 «Пламя» поражают мишени имитирующие скопление живой силы условного противника на дальностях от 700 м до 1500 м.

Также, с помощью современных квадрокоптеров военнослужащие проводят разведку местности, обучаются тактике действий в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

Кроме того, с боевыми расчётами проводятся занятия по маскировке, классификации целей, использование приборов наблюдения и прицеливания, а также определение расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях, как в светлое, так и тёмное время суток.