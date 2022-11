Последние достижения отечественной науки обсудят на форуме в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16 по 18 ноября в арт-резиденции «Маяк» пройдет молодежный научный форум «Ученый говорит», организованный Российским обществом «Знание». В его рамках ученые, популяризаторы науки, успешные практики расскажут молодежной аудитории о последних достижениях в информационных технологиях, физике, энергетике, медицине, генетике, космонавтике, а также о перспективах профессионального роста в российской науке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках трехдневного научного форума состоятся лекции, в том числе в интерактивном формате, практикумы, Q&A-сессии, научные батлы, интерактивные викторины и квесты, а также экскурсия в научную лабораторию. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Общества «Знание».

Темы предстоящего форума посвящены разным сферам актуальных научных исследований и касаются медицины, генетики, физики, космонавтики, энергетики, AR-, VR- и AI-технологии, систем данных, а также искусственного интеллекта. Программа форума включает три трека: «Эпоха данных», «Атомы науки» и «Индустрия будущего». Каждому участнику предстоит выбрать наиболее интересное для себя направление.

Одной из ключевых тем предстоящего форума станет развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. Какую роль AR- и VR-технологии играют в современном российском образовании, в чем преимущество дистанционного образования с применением ИТ, как искусственный интеллект помогает на старте карьеры - эти и другие вопросы обсудят наставники с молодой аудиторией. На форуме пойдет речь и о цифровых данных: кто ими распоряжается и насколько этично, почему данные называют новой нефтью и как правильно использовать этот ресурс в будущем.

На лекциях об инновационных технологиях и исследованиях в медицине наставники расскажут об изучении мозга человека и принципах работы этого органа, о создании нейроимплантов и нейрочипов, о современных российских разработках в области бионического зрения. Спикеры обсудят будущее генетики и современные генетические исследования, в частности сегодняшний взгляд ученых на теории происхождения человека.

Участников мероприятия ждут интерактивные лекции, посвященные изучению таблицы Менделеева и самых легких, сверхтяжелых, радиоактивных элементов, обсуждение возможностей ядерного синтеза и перспектив термоядерной энергетики.

Наставники представят достижения российской космонавтики и оценят перспективы этой отрасли. Одной из тем выступлений станет открытие и изучение экзопланет - планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

Программа научного форума будет включать лекции о перспективах профессионального развития в научной среде. Спикеры расскажут о государственной поддержке молодых ученых, финансировании научных проектов и в целом о статусе современного ученого.

Помимо лекций и мастер-классов, ребята смогут посетить действующую научную лабораторию, ознакомиться с принципами ее работы и пообщаться с учеными-лаборантами. Участники форума также станут членами жюри научных батлов: несколько ученых сразятся в умении просто, интересно раскрыть тему, а зрители выберут лучшего лектора состязания.

Своими знаниями и опытом с участниками форума будут делиться руководитель медицинских проектов АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Андрей Демчинский, руководитель направления VR компании NOE, преподаватель VR/AR-технологий Динара Кагирова, руководитель образовательных продуктов в OTUS, преподаватель РАНХиГС, бизнес-тренер Виталий Калугин, аналитик данных в сфере компьютерного зрения, инженер-проектант космической техники, специалист по космическому мусору, инженер-разработчик электронных устройств Никита Каменев, кандидат биологических наук, руководитель исследовательских и образовательных проектов компании Genotek, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев, специалист по работе с молодёжью МГТУ им. Н. Э. Баумана Вероника Павлюченко, директор по развитию ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Лаборатория Наносемантика», директор ООО «Системы поддержки принятий решений» Руслан Сарбаев, преподаватель кафедры специальной электротехники и автоматизированных систем и связи Академии ГПС МЧС России Ксения Чудотворова, аспирант Сколтеха, специалист в области новых материалов для электроники и энергетики, создатель авторского курса Welcome to the Sustainable World Ольга Ямилова и другие.

Форум «Ученый говорит» проходит в 8 федеральных округах страны по трем основным направлениям: «Наука. Бизнес», «Наука. Государство», «Наука. Академическая среда». Это трехдневные мероприятия, которые идут в формате лекций, мастер-классов, командных заданий, научных квизов, экскурсий в лаборатории. В рамках проекта молодые участники знакомятся с ведущими исследованиями страны, современными российскими изобретениями, принимают участие в настоящих экспериментах и получают уникальный опыт общения с лучшими учеными страны и другими ведущими спикерами.