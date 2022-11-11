Перекресток пер. Энергетиков и ул. Украинской в Южно-Сахалинске закрыт для проезда до 15 ноября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перекресток пер. Энергетиков и ул. Украинской закрыт для проезда до 15 ноября. Ограничение связано с проведением работ по монтажу инженерных коммуникаций для нового жилого комплекса. В связи с этим на время действия ограничений изменена схема движения городских маршрутов №4 и №63, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской идет обновление тротуаров, замена бордюрного камня и обустройство дорожных люков. На другом участке пр. Победы - по южной стороне от ул. Комсомольской до ул. Горького - продолжаются работы на тротуаре.
Работы по обустройству люков сегодня вечером завершатся на пересечении пр. Мира с ул. Пионерской и пр. Мира с пр. Победы.
На восточной стороне ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной продолжается обустройство коммуникаций. Работы проводятся без ограничения движения для автотранспорта.
Для личного транспорта закрыт проезд по привокзальной площади от ул. Карла Маркса до Компроспекта в связи с благоустройством территории.
Дорожные работы на ул. Лесной продолжатся ориентировочно до 20 ноября.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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