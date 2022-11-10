Почти все нуждающиеся жители островов получили уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день в регионе проживающим в домах с печным отоплением отгружено около 26 тысяч тонн угля. Это 81 процент от прогнозной потребности. Всего выполнено 5345 заявок, из них более трети из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Летом муниципалитеты провели мониторинг потребности в твердом топливе в каждом домовладении. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталии Куприной, заявки продолжают поступать, но уже не в таком количестве как в сентябре-октябре. Большинство сахалинцев покупают не сразу весь объем, необходимый для отопления дома в холодный период, а разделяют на части по 2-3 тонны.

– Мы наладили работу по приему и отработке заявок на всех этапах: от оператора горячей линии до поставщика угля. Каждый тревожный сигнал отрабатывается оперативно. Операторы держат связь не только с поставщиками, но и непосредственно с жителями. В случае возникновения проблемы, важно сразу сообщить о этом на горячую линию ЖКХ, – отметила Наталия Куприна.

Напомним, в этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко введен новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. На данный момент сахалинцы открыли уже 1024 социальных счета для покупки угля. Аванс начислен 777 гражданам на сумму 17,4 миллиона рублей.

Если покупатель для оплаты угля решил воспользоваться авансом от министерства соцзащиты, получить компенсацию по старому механизму уже нельзя. Поэтому граждане сразу должны выбрать: получить компенсацию по понесенным затратам или воспользоваться авансом и сразу потратить меньше собственных средств.

Заявку на приобретение угля необходимо оставить на горячей линии ЖКХ по телефону *0065 или 8(800)302-0065. Оператору нужно сообщить свои имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, какой объём топлива планируется приобрести, желаемый день доставки.

Чтобы получить субсидию на уголь авансом, необходимо оформить социальный счет и направить заявление в министерство социальной защиты. Это можно сделать на сайте «Центра социальной поддержки» (https://csp.admsakhalin.ru) и министерства социальной защиты Сахалинской области (https://msz.sakhalin.gov.ru). Социальный счёт «привязывается» к карте «МИР» любого банка. После этого необходимо подать заявление на авансирование. В случае одобрения субсидия будет перечислена на соцсчет. Данные средства можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.

Напомним, в этом году в Сахалинской области проведены мероприятия по централизации поставок угля и налаживанию контроля. Все поступающие заявки от населения вносятся в систему. Внедрение сервиса обеспечило открытость и прозрачность поставок.