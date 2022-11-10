Серийного вора будут судить на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в серии краж имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в полиции Сахалинской области.
Установлено, что в период с 6 июня по 14 июля 2022 года обвиняемый совершил серию краж из гаражей. Первый эпизод произошёл 6 июня в ночной период на территории гаражно-строительного кооператива в районе улицы Первомайской. Похититель, взломав замок на воротах, проник в помещение гаража и вынес оттуда автомобильного оборудования на 51 900 рублей. Но фигуранту показалось этого мало, и он решил вынести оставшиеся с прошлого раза шины, диски и другое имущество. Тогда обвиняемый пришёл ночью 16 июня к гаражу. Мужчина сорвал замок, но ворота не открылись, тогда он попробовал погнул металл инструментом. Потерпев неудачу, он так и ушел ни с чем.
Далее он увидел припаркованную неподалёку машину и дёрнул за ручку. Дверь оказалось не заперта, и он похитил аккумуляторную батарею, стоимостью 6 995 рублей и автомобильный компрессор для подкачки колес, стоимостью 2 000 рублей.
Следующая кража пришлась на ночное время 28 июня и тоже из гаража, но расположенного уже по улице Советской. Похититель взломал замок, а затем и вынес походно-туристическое оборудование: палатки, шатры, спальные мешки, спецодежда, спиннинги и многое другое. Общая сумма ущерба составила 66 700 рублей.
А ещё через пару недель, а точнее 13 июля, злоумышленник вернулся снова, и на этот раз вынес из того же гаража лодку, стоимостью 15 000 рублей и сварочный трансформатор, стоимостью 4 000 рублей. На следующую ночь фигурант отправился опять в тот же гараж, откуда он вынес ещё много ремонтно-строительного имущества на 68 811 рублей.
Всего же злоумышленник причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 215 406 рублей. А также мог бы причинить ущерб на сумму 65 500 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление (4 эпизода), предусмотренное п.п. б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, а также обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
А также обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п.п. б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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