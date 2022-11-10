В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Поющие острова» прошла на сцене Международного театрального центра им. А.П. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, фестиваль проводится в Южно-Сахалинске уже в шестой раз и проходит при поддержке мэра областной столицы. Обращаясь к собравшимся, Сергей Надсадин отметил, что за свою историю конкурс талантов «Поющие острова» существенно расширил географию участников и количество направлений творческой деятельности. В 2022 году фестиваль объединил рекордное число конкурсантов – 167 детей, причем не только с Сахалина, но и из других уголков России. Также появилось сразу несколько новых номинаций: изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество и видеотворчество.

Открывая церемонию награждения, мэр города Сергей Надсадин вручил Валерии Жуковой, учащейся школы № 8 имени генерал-лейтенанта Валерия Асапова специальный приз «За точность передачи поэтической композиции» в номинации «Литературное художественное творчество».

- «Поющие острова» - праздник безграничных талантов! Сегодня все мы получили фантастический заряд позитива и ярких эмоций. Все ребята - большие молодцы! И, конечно, огромные слова признательности педагогам и родителям: воспитание ребенка - это тяжелый труд. А воспитание ребенка, которому нужен особый подход, это титанический труд! Спасибо вам за терпение и веру. Сегодня мы видим, что это главные слагаемые успеха детей, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Слова поддержки и поздравления талантливым ребятам адресовала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Отметим, 6 лет назад Анастасия Николаевна стала одним из инициаторов проекта.

Пожелав всем участникам успехов и новых достижений в творчестве, Анастасия Киктева вручила специальный приз «Самому юному участнику» Марку Девятову из детского сада №17 «Огонек», который выступал в номинации «Изобразительное искусство».

Еще один специальный приз «За преданность вокальному творчеству» в номинации «Вокальное творчество» вручила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова. Он достался Марии Качайкиной, ученице школы № 3.

Вдохновляющее выступление юной артистки Таисии Грошевой, которая исполнила песню «Верь в себя», стало настоящим подарком для участников и гостей фестиваля «Поющие острова» и дало старт яркой череде награждений победителей и призеров.

Так, 3 место в своих возрастных категориях и номинациях заняли:

- Виктория Каменева (детский сад № 31 «Аистенок», возрастная категория 6-8 лет, изобразительное искусство);

- Милана Желтова (школа № 1, возрастная категория 9-13 лет, изобразительное искусство);

- Александр Бояров (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, изобразительное искусство);

- Виктор Колесников (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 6-8 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Елизавета Голубева (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 9-13 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Константин Тропников (школа-интернат г. Долинска, возрастная категория 14-18 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Альфия Бердикулова (детский сад комбинированного вида № 56 «Лукоморье», возрастная категория 6-8 лет, видеотворчество);

- Семен Рыженков (начальная школа № 21, возрастная категория 6-8 лет, инструментальное творчество);

- Маргарита Епищева (школа № 6, возрастная категория 9-13 лет, хореографическое творчество);

- Екатерина Борисенко (начальная школа № 21, возрастная категория 6-8 лет, вокальное творчество);

- Гордей Крамаренко (школа № 23, возрастная категория 9-13 лет, вокальное творчество);

- Егор Приходько (школа № 20, возрастная категория 14-18 лет, вокальное творчество);

- Вячеслав Цой (школа № 3, возрастная категория 9-13 лет, литературное художественное творчество);

- Артем Киселёв (школа № 8, возрастная категория 14-18 лет, литературное художественное творчество).

Серебряными призерами стали:

- Дарина Ющенко (детский сад № 31 «Аистенок», возрастная категория 6-8 лет, изобразительное искусство);

- Анна Осипова (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 9-13 лет, изобразительное искусство);

- Антон Шубин (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, изобразительное искусство);

- Тимур Неунывахин (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 6-8 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Матвей Федоров (ДД(Ю)Т, возрастная категория 9-13 лет, декоративно-прикладное творчество);

- София Цой (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 14-18 лет, декоративно-прикладное творчество);

- воспитанники детского сада комбинированного вида № 56 «Лукоморье»: Тимур Игматдинов, Кирилл Вербицкий, Альфия Бердикулова (возрастная категория 6-8 лет, видеотворчество);

- Тимофей Мозжухин (возрастная категория 9-13 лет, пгт. Смирных, видеотворчество);

- ансамбль «Пчелки» (детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка»; возрастная категория 6-8 лет, инструментальное творчество);

- Сергей Обухов (школа игры на барабанах «Drumbone Sakhalin», возрастная категория 9-13 лет, инструментальное творчество);

- Дмитрий Михалев (школа № 1, возрастная категория 14-18 лет, инструментальное творчество);

- творческая группа «Детки-конфетки» (детский сад № 20 «Красная шапочка», возрастная категория 6-8 лет, хореографическое творчество);

- Надежда Болотина (хореографическая студия танцев «MUESLI», возрастная категория 9-13 лет, хореографическое творчество);

- Валерия Лещина (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, хореографическое творчество);

- Кира Маняхина (детская школа искусств № 4 Ново-Александровска, возрастная категория 6-8 лет, вокальное творчество);

- Виктория Гармаш (школа-интернат № 2, г. Хабаровск, возрастная категория 9-13 лет, вокальное творчество);

- Мария Шкуматова (школа-интернат № 2, г. Хабаровск, возрастная категория 14-18 лет, вокальное творчество);

- Кира Ким (начальная школа № 7, возрастная категория 9-13 лет, литературное художественное творчество);

- Анастасия Качурина и Тимофей Григоров (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, литературное художественное творчество).

Победителями фестиваля-конкурса «Поющие острова» были названы:

- Артем Ермолаев (школа № 20, возрастная категория 6-8 лет, изобразительное искусство);

- Айчолпон Дуйшоева (школа-интернат города Долинска, возрастная категория 9-13 лет, изобразительное искусство);

- Анастасия Поликарпова (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 14-18 лет, изобразительное искусство);

- Анастасия Маркова (реабилитационный центр «Преодоление», возрастная категория 6-8 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Полина Синякина (Сахалинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, возрастная категория 9-13 лет, декоративно-прикладное творчество);

- И Ми Э (ДД(Ю)Т, возрастная категория 14-18 лет, декоративно-прикладное творчество);

- Платон Суник и Алексей Дунаев (логопедическая группа компенсирующей направленности № 11 «Сказка», возрастная категория 6-8 лет, видеотворчество);

- Самир Султанов (возрастная категория 9-13 лет, видеотворчество);

- Дмитрий Им (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, видеотворчество и литературное художественное творчество);

- творческая группа «Непоседы» (детский сад № 31 «Аистенок», возрастная категория 6-8 лет, хореографическое творчество);

- Анастасия Гацуленко (клуб «Фуэгос», возрастная категория 9-13 лет, хореографическое творчество);

- танцевальный коллектив «Искорки» (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 14-18 лет, хореографическое творчество);

- ансамбль ложкарей «Серпантин» (пгт. Смирных, возрастная категория 9-13 лет, инструментальное творчество);

- Сергей Ивин (возрастная категория 14-18 лет, инструментальное творчество). Отметим, в трио с Сережей выступали Сандра Андреева (6 лет) и Василина Ковальчук);

- Надежда Чувашова (детский сад № 37 «Одуванчик», возрастная категория 6-8 лет, вокальное творчество и литературное художественное творчество);

- Анастасия Мельниченко (возрастная категория 9-13 лет, вокальное творчество);

- Соня Соломонюк (детская школа искусств № 4 Ново-Александровска, возрастная категория 14-18 лет, вокальное творчество);

- Олег Обоскалов (коррекционная школа «Надежда», возрастная категория 9-13 лет, литературное художественное творчество).

Все ребята получили дипломы и подарки. Завершилась церемония награждения запоминающимся выступлением Олега Крикуна - члена жюри конкурса «Поющие острова», музыканта, координатора проекта «Мир наощупь», участника конкурсов «Минута славы» и «Песни на ТНТ».

Напомним, фестиваль «Поющие острова» проходит в областном центре шестой год. В этом году муниципальный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья посвящен 75-летию Сахалинской области и 140-летию города Южно-Сахалинска. Организаторы мероприятия - департамент образования, департамент культуры и туризма, ДД(Ю)Т и Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова.