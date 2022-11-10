Тихоокеанское
информационное агентство
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Большую часть Сахалинской области накроет циклон с ветром, дождем и снегом
15:17, 10 Ноября 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильском районе ожидается усиление ветра и осадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»: 11 ноября в Северо-Курильском районе прогнозируется умеренный дождь и ветер 22-27 м/с.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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