Почти 3700 сахалинских семей получили выплаты на первого ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на детей. Сегодня это почти 20 тысяч рублей в месяц, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Сахалинской области с 2019 года реализуется федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Ежемесячные выплаты на первого ребенка назначаются семьям с доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Для получения этой меры поддержки необходимо обратиться в отделение центра социальной поддержки населения по месту жительства, в МФЦ или подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги».

– Выплата осуществляется, пока ребенку не исполнится три года. Заявление нужно подавать ежегодно, по достижении одного года и двух лет соответственно. Обратиться за выплатой можно в любой момент до трехлетия малыша. Стоит учесть, что при подаче заявления в первые полгода пособие выплачивается с дня рождения ребенка, в остальных случаях – с момента обращения за его назначением, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

За 10 месяцев текущего года выплату на первого ребенка получили почти 3700 сахалинских семей. На реализацию этой меры поддержки направлено свыше 517 миллионов рублей.

- В марте у нас родился Федя. Муж недавно начал работать после университета, поэтому зарплата у него небольшая. Денег не хватало. Нам подсказали, что можно оформить выплату. Начали ее получать, стало заметно легче, - рассказала жительница Долинска Анна.

- Почти вся выплата уходит на ребенка, естественно. Но и для дома удалось уже приобрести морозилку большую. Купили также телевизор, разного рода утварь, игрушки, одежду. Получаем и другие выплаты, они очень выручают с маленьким ребенком, - рассказала Вероника Семченко из Южно-Сахалинска.

Сахалинские семьи с детьми могут воспользоваться и другими мерами поддержки. Среди наиболее значимых – областной материнский капитал. Он дополняет выплату, установленную на федеральном уровне. Размер областного материнского капитала - 150 тысяч рублей на первого ребенка, 250 тысяч - на второго, третьего или последующих детей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий и ремонт жилья, формирование накопительной пенсии матери, оплату образования ребенка или социальную адаптацию детей-инвалидов, медицинские услуги и приобретение автомобиля.