Тренер по пулевой стрельбе получил премию мэра Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Премию мэра получил тренер по пулевой стрельбе МБУ «Спортивная школа игровых видов спорта Южно-Сахалинска» Геннадий Лаптев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так как Геннадий Иванович не смог лично присутствовать на торжественной церемонии в преддверии Дня города в сентябре, вручение состоялось сегодня в администрации Южно-Сахалинска в неформальной дружеской обстановке. Награду тренеру от имени мэра Сергея Надсадина вручил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Номинация называется «Сердце отдаю детям» и в Вашем случае это действительно так. Почти 40 лет Вы посвятили работе с подрастающим поколением, воспитали немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Благодаря Вашему профессионализму и преданности любимому делу, ребята показывают достойные результаты, занимая призовые места на спортивных состязаниях всех уровней. Видно, как дети увлечены этой деятельностью, как стремятся добиваться новых высот, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.

Напомним, премия мэра вручается по итогам предыдущего года. Она направлена на поощрение южносахалинцев, которые своим трудом или общественной работой вносят большой вклад в развитие областного центра. Это общественное признание, которое выражается, в том числе, и в размещении на городской Доске почета или премиях администрации.

- Получить такую награду очень приятно и почетно для меня. Всем сердцем я болею за наших спортсменов и старюсь вложить в них уверенность в себе, стремление - качества, которые могут помочь им в будущем становиться лучше, сильнее, расти над собой и преодолевать любые трудности, - поделился Геннадий Лаптев.