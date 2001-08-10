Школьники из Южно-Сахалинска победили во всероссийской олимпиаде по 3D-моделированию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Две команды школьников из Южно-Сахалинска приняли участие в финале VII всероссийской олимпиады по 3D-моделированию в Санкт-Петербурге. Масштабное мероприятие состоялось на площадке Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ранее, в феврале 2022 года, ученики «Кванториума» при институте развития образования Сахалинской области Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Карпачев и ученики креативной студии «3D Class» Любовь Новак, Данил Корнеев победили в региональном этапе всероссийской олимпиады, который прошел при поддержке проекта «Сахалин-1», и получили право участвовать в финале. Лидеров определяли в следующих направлениях: «3D-ART. Объемное рисование»: 5-6, 7-8 и 9-11 классы; «3D-моделирование»: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.
С 1 по 3 ноября в финале всероссийской олимпиады школьники Любовь Новик и Данил Корнеев из креативной студии «3D Class» под руководством Анны Новик завоевали первое место в направлении «Объемное рисование 3D Art», категория «5-6 класс».
Ребята создали 3D-модель – композицию Стрелки Васильевского острова с помощью 3D-ручки и интегрировали ее в проектную домашнюю работу «Умного городского парка». В итоге ребята получили 97 баллов из возможных 100 и завоевали высшую награду олимпиады в их возрастной категории.
Команда из «Кванториума» при институте развития образования Сахалинской области - Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Карпачев - вошла в первую десятку команд с максимальным количеством баллов. Они набрали 70 баллов после команды, занявшей 3 место.
Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям входит в Герценовские внутривузовские олимпиады. Победители и призеры получают дополнительные баллы к сумме ЕГЭ или результатам вступительных испытаний при поступлении в бакалавриат на любое направлении подготовки в РГПУ им. А.И. Герцена. Организаторы отмечают, что наибольшее количество команд по 3D-моделированию было представлено именно в возрастной категории 9-11 классы.
Следующий этап всероссийской олимпиады школьников по 3D-моделированию состоится в Южно-Сахалинске в феврале 2023 года. Мероприятие внесено департаментом образования администрации Южно-Сахалинска в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск».
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