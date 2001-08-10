Власти продолжает оказывать помощь семьям мобилизованных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжают оказывать различную поддержку семьям мобилизованных горожан. Эта работа находится на контроле Сергея Надсадина, несколько обращений были рассмотрены во время личного приёма мэра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
При необходимости к решению проблем подключаются специалисты структурных подразделений муниципалитета. Содействие оказывается по линии ЖКХ, департаментов образования и социальной политики. Особенно важно, что семьям с детьми, где много времени посвящено заботе о малышах, помогают решить хозяйственные и бытовые вопросы. О своих потребностях жительницы рассказали мэру.
По поручению Сергея Надсадина одной из семей помогут ускорить работы по подключению частного дома к газу. Все необходимые документы уже готовы. В настоящий момент совместно с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прорабатывается вопрос ускорения строительства газопровода в рамках технологического присоединения.
С похожей ситуацией в обратилась также еще одна горожанка, проживающая в частном секторе. В настоящее время оформляются документы по технологическому присоединению, после будет подписан договор на техническое обслуживание и поставку газа с заявителем. Вместе с тем, пока дом еще не подключен к голубому топливу, администрация окажет содействие в обеспечении углем.
- Наша общая задача - детально рассмотреть все вопросы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно и по возможности оказать максимальную помощь. Ни одно обращение не останется без внимания, - отметил Сергей Надсадин.
Поддержку семьям мобилизованных горожан оказывают южно-сахалинские предприниматели. В семье жительницы областного центра Анастасии двое маленьких детей. В преддверии зимы возникла необходимость приобретения для них теплых вещей. Женщину пригласили в один из магазинов города, чтобы она выбрала все необходимое. Еще одно ее обращение касается замены труб в квартире. Этот вопрос взят в работу специалистами департамента городского хозяйства.
- Очень быстро откликнулись, за что большое спасибо, чувствуешь себя под защитой. Когда рядом нет супруга, приходится самой решать очень много дел - оплата коммунальных услуг, садика, кружков. Без поддержки было бы тяжело, - отметила Анастасия.
Напомним, обратиться за поддержкой семьи мобилизованных граждан могут на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.
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