Семье мобилизованного сахалинца помогут в решении медицинских вопросов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соответствующее поручение губернатор Валерий Лимаренко дал в ходе личной встречи с родственниками сахалинцев, призванных в соответствии с Указом президента РФ о частичной мобилизации, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской области.

Так, жена мобилизованного сахалинца рассказала, что столкнулась со сложностями при обращении в медицинское учреждение. Губернатор поручил провести служебное расследование и предложил определить женщину на стационарное лечение в областную больницу. Островитянку отправили на обследование сразу после встречи.

– Сахалинка обратилась к нам по нескольким вопросам. Медицинская проблема была решена незамедлительно. Пока жена мобилизованного сахалинца будет проходить лечение, за её ребенком присмотрит социальный работник. Еще одна просьба касалась организации, в которой работал супруг островитянки. По словам сахалинки, руководство компании задерживает зарплату. Это недопустимо. Взял решение этой проблемы на личный контроль, – рассказал Валерий Лимаренко.

Другая семья столкнулась с трудностями при получении выплат – в персональных данных мобилизованного супруга были допущены ошибки. После вмешательства главы региона деньги переведут в кратчайшие сроки. Сразу по окончанию приема для женщины организовали встречу с руководителем банка для оперативного выпуска карты и получения средств.

К сегодняшнему дню губернатор Валерий Лимаренко провел личные встречи с семьями из Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Холмского и Невельского, Смирныховского, Анивского, Долинского, Макаровского, Поронайского и Углегорского районов.

История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Среди популярных запросов – помощь в заготовке дров на зиму, предоставление кредитных каникул, устройство детей в детский сад или школу, получение медицинской помощи. Каждая просьба родственников мобилизованных сахалинцев находится на контроле правительства Сахалинской области. Глава региона поставил задачу – оказать всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.