В Южно-Сахалинске рассказали про

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация аудиоспектакля «Путь воды», созданного по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ, а также при участии «Росводоканала» и Московской театральной команды Фёдора Елютина «Импресарио», состоялась в Южно-Сахалинске. Островная столица стала вторым городом в стране, где запустили этот интерактивный культурный проект, в сентябре пилотный спектакль-променад уже прослушали жители Липецка, рассказали ТИА "Острова" в ООО "РВК-Сахаплин".

В десяти точках города, среди которых река Уюновка, «Горный воздух», мост на реке Рогатка в городском парке, краеведческий музей, рыбный рынок и другие - каждый желающий сможет загрузить звуковой файл и слушать его, гуляя по Южно-Сахалинску. Аудиопостановка, наполненная голосами, шумами воды и города, а также музыкой, создает эффект «погружения», знакомя жителей и гостей города с интересными местами, событиями и фактами, где главным героем становится вода.

«Ты знаешь, как звучит твой город? Думаешь ли ты о том, откуда к тебе притекла вода, когда чистишь зубы?» — задают вопросы авторы нового медиапродукта. О воде – увлекательно и необычно рассказывают и сами горожане, среди которых и сотрудники «РВК-Сахалин». Для проекта были записаны интервью начальника цеха водоснабжения, самого опытного лаборанта водозабора «Луговое» и других работников предприятия жизнеобеспечения.

«Контроль за качеством воды – моя работа. Мы делаем это круглосуточно, включая ночное время. В сутки отбираем и исследуем не менее 50 проб, чтобы в Южно-Сахалинск подавалась вода, соответствующая всем стандартам. При этом я часто сталкиваюсь с тем, что люди даже не представляют масштаба работы водоканала – сколько делается для того, чтобы у горожан в домах была чистая вода», - рассказала лаборант «РВК-Сахалин» Валентина Астахова.

В рамках премьеры проекта «Путь воды» сотрудники «РВК-Сахалин» провели «Урок чистой воды», на котором лаборант химического анализа Светлана Округина продемонстрировала, как определяется содержание остаточного и безопасного хлора, а также жесткость воды. Она провела увлекательные опыты, которые на глазах у детей меняли цвет воды – от прозрачного к фиолетовому и обратно. А председатель совета молодых специалистов водоканала Дмитрий Коссарь ответил на вопросы ребят.

С приветственными словами выступили представители ВЭБ.РФ, администрации Южно-Сахалинска и руководители «РВК-Сахалин».

«С одной стороны «Путь воды» - это про изменения, которые в городе сейчас происходят с водой: про инвестиционный проект ВЭБ.РФ и Росводоканала. С другой стороны, тема воды дала жителям возможность вместе с командой режиссёра поразмышлять о роли воды в их жизни, создать отдельный творческий продукт. Более того, в городе появился новый туристический маршрут, по которому вместе с историями, рассказанные самими жителями, ты можешь изучать эту территорию. Это проект, который открыл новые грани города и людей, которые живут в нём», - отметил директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов

«Для Сахалина тематика воды особенная. Ведь остров со всех сторон окружен водой, почти полгода склоны сахалинских сопок покрывает снег – замерзшая вода. Одна из главных отраслей экономики островного региона – рыболовство и аквакультура. Лед - тоже одна из форм замерзшей воды. Мы кипятим утром чайник и идем в душ – вода окружает нас везде», - отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

«Поэтому для нас особенно ценно, что жителям Южно-Сахалинска, где Росводоканал уже ведет масштабную модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, предлагается поразмышлять о роли воды в жизни города, о необходимости бережного отношения к ней, о культуре потребления важного ресурса. Очень надеемся, что аудиоспектакль в Южно-Сахалинске будет востребован и понравится горожанам, которые, в свою очередь, откроют для себя и своих детей много новой и интересной информации об источнике жизни – воде», - добавил генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев.