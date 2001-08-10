Сочинение сахалинского школьника вошло в сто лучших на Всероссийском конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая работа «Моё Бородино» одиннадцатиклассника лицея №1 Южно-Сахалинска Никиты Метленкова попала в топ-сто работ Всероссийского конкурса сочинений. 3 ноября в Москве наградили лучших авторов. Дипломами отметили школьников из 63 регионов России. Всего же в адрес организаторов заключительного этапа поступило 379 работ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области".
- Сочинение я написал буквально за вечер. Появился замысел и слова сами быстро пришли. Когда пришло известие о победе я приятно удивился, было очень неожиданно, что моё сочинение стало одним из лучших в России. Конечно, если бы не мой учитель русского языка и литературы Тамара Анатольевна Цуканова, которая в лицее, направленном на изучение технических наук, старается привить любовь к литературе, задаёт писать много сочинений на разные темы, общается с нами, то победы не было бы, - поделился Никита.
Всероссийский конкурс сочинений проводится по инициативе Минпросвещения России с 2015 года. Его цель — выделить сочинение как отдельный вид творческой работы и развить у школьников желание тренировать способность писать связные и логичные письменные тексты. Тематические направления конкурса включают юбилейные даты, связанные с днями рождения писателей и государственных деятелей, датой написания и выхода в свет литературных произведений, а также со значимыми историческими событиями. Ежегодно по итогам конкурса издается сборник, куда входят 100 лучших работ.
Сахалинские школьники не в первый раз участвуют в финале Всероссийского конкурса сочинений. В прошлом году в сотню лучших работ вошло сочинение школьницы из Долинска Анастасии Салата.
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