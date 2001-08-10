Южносахалинцев информируют о мерах профилактики в связи с выявлением птичьего гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев информируют о мерах профилактики в связи с выявлением птичьего гриппа
В связи с выявлением опасного заболевания на АО «Птицефабрика «Островная» администрация города просит южносахалинцев обратить внимание на меры профилактики высокопатогенного гриппа птиц.
К инфекции восприимчивы все виды птиц, а также некоторые животные. Поэтому владельцев домашних пернатых просят не допускать их контакта с дикими птицами. Кроме того, с особым вниманием к ситуации стоит отнестись любителям охоты. Птицы, обитающие в дикой природе, могут быть переносчиком вирусной болезни.
Сейчас в Южно-Сахалинске проводятся мероприятия по ликвидации очага распространения птичьего гриппа. На сайте администрации города размещена информация о мероприятиях по профилактике инфекции.
Ознакомиться с памяткой можно в специальном разделе: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/2389. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области по телефонам: 46-72-08, 46-72-07.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:32 Сегодня Cахалинские судебные приставы организовали и провели флешмоб «Мы – едины»
- 11:13 Сегодня Сахалинская область получила еще 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья
12:03 Сегодня В Сахалинской области дан старт движению по обновленному участку трассы А-393
10:23 Сегодня В Южно-Сахалинске устанавливаются обстоятельства гибели рабочего
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 15:16 Сегодня Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 Вчера 15 семей на Итурупе отметили новоселье
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?