Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев информируют о мерах профилактики в связи с выявлением птичьего гриппа

В связи с выявлением опасного заболевания на АО «Птицефабрика «Островная» администрация города просит южносахалинцев обратить внимание на меры профилактики высокопатогенного гриппа птиц.

К инфекции восприимчивы все виды птиц, а также некоторые животные. Поэтому владельцев домашних пернатых просят не допускать их контакта с дикими птицами. Кроме того, с особым вниманием к ситуации стоит отнестись любителям охоты. Птицы, обитающие в дикой природе, могут быть переносчиком вирусной болезни.

Сейчас в Южно-Сахалинске проводятся мероприятия по ликвидации очага распространения птичьего гриппа. На сайте администрации города размещена информация о мероприятиях по профилактике инфекции.

Ознакомиться с памяткой можно в специальном разделе: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/2389. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области по телефонам: 46-72-08, 46-72-07.