Вниманию автомобилистов и пассажиров! Движение транспорта временно ограничат 4 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства с 18.00 3 ноября до 15.00 4 ноября будет ограничена остановка транспортных средств с восточной стороны пл. Победы, а также ограничены движение и парковка на площадке перед историческим парком «Россия - моя история».

4 ноября с 07.00 до 15.00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Горького от пл. Победы до ул. Пограничной, а также на ул. Священномученика Илариона Троицкого от ул. Горького до въезда в гостиницу «Юность». Движение общественного транспорта будет скорректировано.

Закрытый для движения участок ул. Горького маршруты №2, 21, 104, 28 и 250 будут объезжать по ул. Комсомольской.

В этот день на местах проведения праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности. Проход будет организован через специальные пункты досмотра и рамки металлоискателя. Проносить запрещенные предметы и воду запрещено.