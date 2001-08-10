Южносахалинцев приглашают рассказать о благотворителях города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается прием документов на участие в ежегодном муниципальном конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2022 года. Подать заявку могут благотворители, волонтеры, получатели помощи и заинтересованные в популяризации добрых дел горожан граждане, принимающие участие в осуществлении данной деятельности. Заявки принимаются до 10 ноября (включительно).
Напомним, целями конкурса являются создание благоприятных условий для развития благотворительной деятельности на территории областного центра, а также выражение публичной признательности благотворителям, стимулирование и поддержка инициатив добровольчества и волонтерства.
Конкурс «Благотворитель города Южно-Сахалинска» проводится по следующим номинациям:
- «Социальный партнер» - для участника конкурса, осуществляющего благотворительную и (или) добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на решение актуальных социально-экономических проблем города
- «Мастер добрых дел» - для участника конкурса, на постоянной основе осуществляющего благотворительную и (или) добровольческую (волонтерскую) деятельность и не менее трех предшествующих лет подряд принимает участие в конкурсе;
- «Дебют» - для впервые принимающих участие в конкурсе;
- «Общественное признание» - победитель определяется по результатам интерактивного голосования.
Уточним, в качестве заявителя на конкурс могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители, добровольцы или волонтеры. Рассказать о добрых делах могут как получатели помощи, так и представители третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении данной деятельности и заинтересованные в ее популяризации.
Документы для участия в конкурсе принимаются департаментом экономического развития администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, оф. 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса, а также перечень и формы необходимых документов размещены на официальном сайте: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/25918.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 10:16 Вчера 15 семей на Итурупе отметили новоселье
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?