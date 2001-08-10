Ремонт дороги и новые светофоры в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На пр. Мира продолжается ремонт дорожного покрытия. Сегодня с северной и южной части пересечения перекрестка Мира-Украинская будет выполняться асфальтирование. Работы выполняются участками.
Напоминаем, что введены в работу светофоры - на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской, а также в Дальнем на пересечении улиц 1-й Московской и Большой Полянки.
На восточном участке ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной продолжаются работы по обустройству сетей. Для автотранспорта организован объезд.
На пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской продолжаются работы по обновлению тротуаров, а также замене бордюрного камня и обустройству дорожных люков. Работы на тротуаре по южной стороне также идут на участке проспекта Победы от ул. Комсомольской до ул. Горького. Планируемый срок окончания - до 10 ноября.
На ул. Авиационной от пер. Корсаковского до пр. Мира продолжается капитальный ремонт, он будет закончен к середине ноября.
Продолжается комплекс работ по благоустройству привокзальной площади. В связи с этим для движения личного транспорта закрыт проезд от ул. Карла Маркса до Компроспекта.
Без ограничений для движения автотранспорта продолжается капитальный ремонт центральной улицы с. Березняки - ул. Зеленой.
Дорожные работы продолжаются на ул. Лесной (северо-западный объезд) и на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков. Заказчиком ремонта является Управление автомобильных дорог Сахалинской области. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на ул. Лесной продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство новой дорожной одежды и тротуаров. На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков идет обустройство автоматического пункта весогабаритного контроля. Срок завершения работ - 20 ноября.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при передвижении по городу и планировать свои маршруты.
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