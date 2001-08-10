Скверы Южно-Сахалинска получили хорошую оценку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проверку объектов благоустройства в областном центре провела член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. На Сахалин она прилетела по приглашению губернатора Валерия Лимаренко.

В этом году на островах будут благоустроены 28 общественных пространств. За счет областных и федеральных средств капитальный ремонт проведен во дворах 170 многоквартирных домов.

- Наша цель – сделать города и села региона уютными и комфортными для проживания. На островах не должно оставаться разбитых, неухоженных общественных пространств, дворов. При этом очень важен свежий взгляд специалистов со стороны. Они должны подсказать, все ли мы правильно делаем, не упускаем ли какие-то возможности для благоустройства. Мы обязательно воспользуемся их советами, - сказал Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске Светлана Калинина посетила два сквера. Первый у перекрестка улиц Пограничной и Ленина, второй – у перекрестка Есенина и Комсомольской. Скверы Светлане Калининой понравились.

- Вместе с тем озвучен ряд предложений, которые мы учтем в ближайшее время. Особое внимание - безопасности на игровых площадках. Некоторые сооружения могут травмировать детей. Надо ограничить высоту подъема качелей, увеличить толщину мягкой песчаной подушки, чтобы сделать падения менее опасными. Необходима также инвентаризация малых архитектурных форм, а также лавочек, урн. Вся эта информация должна размещаться на сайте городской администрации, чтобы граждане могли узнать, например, когда будет отремонтирован тот или иной объект, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В ходе своего визита в Сахалинскую область Светлана Калинина посетит общественные пространства и объекты благоустройства в Корсаковском, Долинском, Невельском районах.